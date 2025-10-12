La pesadilla para el América en cuanto a bajas por lesión parece no terminar, un nuevo jugador se unió a esta larga lista durante el amistoso ante Chivas en el que terminaron con un empate 1-1 ya de por sí con varias ausencias.

Si la lista ya era larga para este cotejo con siete jugadores lesionados, ahora se sumó el nombre de Isaías Violante, quien sin ser tocado por algún jugador del Rebaño Sagrado, terminó saliendo de la cancha en camilla por una lesión.

Cuando corría el minuto 87 del encuentro amistoso durante la Fecha FIFA, en un intento por ir por el balón, Violante terminó tirándose al terreno de juego y sujetándose el muslo de la pierna derecha, lo que indicaría que se trata de un tirón.

Un desgarre que probablemente le lleve al menos tres semanas para regresar a las canchas, tiempo en el que América deberá enfrentar al Cruz Azul, en el Clásico Joven, donde estará en juego el subliderato del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Para dicho cotejo, correspondiente a la cabalística Jornada 13 del futbol mexicano, todo indica que los comandados por André Jardine no podrán contar, además de Isaías Violante, con Dagoberto Espinosa y con José Raúl Zúñiga, este último debido a un un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.