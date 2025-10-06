    Cruz Azul

    Cruz Azul tendrá importante baja ante América en la Jornada 13 de la Liga MX

    Cruz Azul solamente tendrá una baja para enfrentar el Clásico Joven ante las Águilas en la Jornada 13 de la Liga MX.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Cruz Azul jugará dos amistosos antes de América

    Cruz Azul, que no ha podido llevarse la victoria en sus últimos tres compromisos tras dos empates y una derrota, ahora ya piensa en el América al regreso de la Fecha FIFA en la Jornada 13 de la Liga MX.

    Sin embargo, previo a esto, durante este parón La Máquina tratará de aprovechar al máximo con un descanso del cuál regresarán hasta el miércoles, para el jueves viajar a Estados Unidos para encarar dos encuentros amistosos.

    PUBLICIDAD

    Los encuentros que sostendrán los cementeros serán ante León, en Sacramento, California en día viernes; mientras que domingo, en Fresno, se medirán a los Pumas, también en duelo de preparación.

    Una vez que regresen a la Ciudad de México y cuenten con sus jugadores que salieron a sus respectivas selecciones, comenzarán a preparar su encuentro ante el América en el Clásico Joven.

    La Máquina solamente tendrá una baja ante las Águilas, la de Gonzalo Piovi, quien no podrá enfrentar el compromiso debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que se espera que Jesús Orozco Chiquete ocupe su puesto.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    En América tienen siete bajas por lesión previo al partido ante Cruz Azul

    En América tienen siete bajas por lesión previo al partido ante Cruz Azul

    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX
    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX
    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX

    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX

    Liga MX
    15 fotos
    1:15
    Cruz Azul jugará dos amistosos antes de América

    Cruz Azul jugará dos amistosos antes de América

    1:33
    América no contará con este jugador ante Cruz Azul

    América no contará con este jugador ante Cruz Azul

    1 min
    Willer Ditta recibe convocatoria de Colombia tras baja de Yerry Mina

    Willer Ditta recibe convocatoria de Colombia tras baja de Yerry Mina

    Relacionados:
    Cruz AzulAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD