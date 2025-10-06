Cruz Azul tendrá importante baja ante América en la Jornada 13 de la Liga MX
Cruz Azul solamente tendrá una baja para enfrentar el Clásico Joven ante las Águilas en la Jornada 13 de la Liga MX.
Cruz Azul, que no ha podido llevarse la victoria en sus últimos tres compromisos tras dos empates y una derrota, ahora ya piensa en el América al regreso de la Fecha FIFA en la Jornada 13 de la Liga MX.
Sin embargo, previo a esto, durante este parón La Máquina tratará de aprovechar al máximo con un descanso del cuál regresarán hasta el miércoles, para el jueves viajar a Estados Unidos para encarar dos encuentros amistosos.
Los encuentros que sostendrán los cementeros serán ante León, en Sacramento, California en día viernes; mientras que domingo, en Fresno, se medirán a los Pumas, también en duelo de preparación.
Una vez que regresen a la Ciudad de México y cuenten con sus jugadores que salieron a sus respectivas selecciones, comenzarán a preparar su encuentro ante el América en el Clásico Joven.
La Máquina solamente tendrá una baja ante las Águilas, la de Gonzalo Piovi, quien no podrá enfrentar el compromiso debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que se espera que Jesús Orozco Chiquete ocupe su puesto.