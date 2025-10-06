Cruz Azul, que no ha podido llevarse la victoria en sus últimos tres compromisos tras dos empates y una derrota, ahora ya piensa en el América al regreso de la Fecha FIFA en la Jornada 13 de la Liga MX.

Sin embargo, previo a esto, durante este parón La Máquina tratará de aprovechar al máximo con un descanso del cuál regresarán hasta el miércoles, para el jueves viajar a Estados Unidos para encarar dos encuentros amistosos.

PUBLICIDAD

Los encuentros que sostendrán los cementeros serán ante León, en Sacramento, California en día viernes; mientras que domingo, en Fresno, se medirán a los Pumas, también en duelo de preparación.

Una vez que regresen a la Ciudad de México y cuenten con sus jugadores que salieron a sus respectivas selecciones, comenzarán a preparar su encuentro ante el América en el Clásico Joven.