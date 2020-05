Irarragorri sobre cancelación del CL20: "Entre más heridos, menos muertos"

"He visto voluntad de construir porque comprenden que estamos en el mismo barco, pero es una carambola donde todos salimos raspados. No veo como alguien, incluidos los medios, no salgan raspados; en la medida que haya más heridos, habrá menos muertos, ¿Cuál es la mejor solución? No sé, se está discutiendo y definiendo", apuntó.