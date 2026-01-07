    Liga MX

    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón

    El ahora excapitán de La Máquina tomó su vuelo la mañana de este miércoles con destino hacia su nuevo club y habló sobre cómo su trato con el técnico argentino.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Nacho Rivero habla sobre su relalación con Nicolás Larcamón

    Ignacio Rivero fue parte del mercado de transferencias invernal de cara al inicio de la Liga MX Clausura 2026 tras dejar a Cruz Azul luego de poco más de cuatro años en los que consiguió tres títulos, entre los cuales uno es de Liga MX, pero sobre todo un vacío entre la afición celeste.

    El ahora excapitán de La Máquina partió rumbo a Tijuana para reportar con su nuevo club, al cual llegó cuando incursionó en el futbol mexicano en el ciclo futbolístico 2017-2018, y se detuvo para atender a la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

    “Una sensación rara, porque son varios años que estuve defendiendo el club, pero es rara. Ahora pensar en Tijuana, donde estuve ahí en el 2018, cuando era chico, ahí me trataron bien y bueno, felicidad junto a la de toda mi familia.

    “Sensaciones extrañas por como se dio todo pero bueno, pasar de página. Me entregué a lo que fue el club, al cariño de la gente y agradecerle a toda la gente del club, que siempre estuvo trabajando con nosotros, a todo el cuerpo técnico que estuvo en estos años, de todo se aprende. Estoy muy agradecido con Cruz Azul”, indicó Nacho Rivero.

    ¿MALA RELACIÓN CON NICOLÁS LARCAMÓN GENERA LA SALIDA DE IGNACIO RIVERO?

    El futbolista uruguayo se dijo tranquilo por la forma en la que se va del conjunto cementero, contó que se encuentra feliz por la decisión al igual que lo está su familia y lanzó un mensaje a la afición, luego de que dejara un vacío en ellos tras sus conmovedoras palabras en una publicación en redes sociales.

    “Qué no estén dolidos, es futbol, es parte de esto, soy un agradecido y lo decía recién, hay algo que nunca negocié y fue la actitud y la garra, salir adelante desde el día uno. Me voy tranquilo conmigo mismo y me quedo con eso, con el cariño de la gente, así es que eso me da mucho orgullo, saber que hice las cosas bien”.

    Finalmente, cuando se le cuestionó sobre su relación con el director técnico argentino Nicolás Larcamón, Ignacio Rivero fue breve y cordial para despejar todo tipo de rumores y versiones.

    “Tranquilo, son cosas que se quedan dentro de lo que es Cruz Azul, no hay que darle trascendencia, una relación cordial, así es que todo bien”, concluyó el refuerzo de Xolos de Tijuana para la Liga MX Clausura 2026, Ignacio Rivero.

