Liga MX Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero El mediocampista uruguayo vivirá su segunda etapa con el conjunto fronterizo.

Los Xolos de Tijuana hicieron oficial el regreso de Nacho Rivero como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue a través de un comunicado como el conjunto fronterizo dio a conocer la noticia luego de que el futbolista uruguayo se despidiera de forma emotiva del Cruz Azul.

Será la segunda etapa de Nacho Rivero con la escuadra de los Xolos luego de que en el 2018 llegara al futbol mexicano para jugar con Tijuana donde defendió la playera por dos años antes de pasar al conjunto de la Máquina.

Con el equipo fronterizo, el mediocampista uruguayo logró llegar a la Final de la Copa MX donde Tijuana cayó ante Monterrey en el 2020, además en dos años disputó 99 partidos con saldo de siete goles y cinco asistencias.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, los Xolos le ofrecieron a Rivero un contrato de dos años y medio.