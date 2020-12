El técnico del León , Ignacio Ambriz , no quiere que Ignacio González se retire este torneo, por lo que hablará tanto con él como con la directiva para convencerlos a ambos de que el futbolista juegue seis meses más con La Fiera.

"No voy a dejar que Nacho se retire. Lo voy a convencer de que me ayude seis meses más porque tengo dos torneos, sí es cierto que estamos preparando a dos jóvenes, quiero que él me ayude a formarlos, echaré una platicada con él para convencerlo, ya te lo adelanté, pero se lo haré saber a la directiva al rato que hable con ellos.