Horario y dónde ver el Pumas vs Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX

Video ¡Imperdible! Horarios y dónde ver el Pumas vs Puebla en la Jornada 6

Los Pumas ofrecieron ante Toluca su mejor partido del Apertura 2025, a pesar de terminar empatados a un gol, el cuadro de Efraín Juárez le compitió al tú por tú a los actuales campeones del futbol mexicano.

Puebla, por su parte, sigue de capa caída y en su último compromiso en el torneo local perdió 0-2 ante San Luis, lo que significó la salida del técnico Pablo Guede del plantel de la Franja.

PUBLICIDAD

Martín Bravo fue el elegido para tomar las riendas del equipo al ser interino y seguramente la afición auriazul lo recuerda con cariño al conseguir dos títulos.

Pumas ocupa la posición 12 de la tabla general con cinco unidades y el Puebla se ubica en el lugar 17 con tres puntos.

Horario y dónde ver el Pumas vs. Puebla de la Jornada 5 del Apertura 2025.

En los últimos cinco enfrentamientos, los auriazules han ganado cuatro por uno de la Franja

¿Cuándo es? El juego se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto en el estadio de Ciudad Universitaria.

Horario: Rueda el balón a las 17:00 horas en la Ciudad de México, 19:00 en el Este , 18:00 en el Centro y 18:00 en el Pacífico, en los Estados Unidos.

Dónde ver: En México en el Canal 5 y TUDN. En los Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y VIX.