Horario y dónde ver el partido Santos vs. Chivas de la Liga MX

Video Así puedes ver el Santos vs. Chivas de la Jornada 4 de Liga MX

La Liga MX regresa tras el parón por la fase de grupos de la Leagues Cup, con esto se pondrá en marcha la jornada 4 del Apertura 2025 y el Santos vs. Chivas es uno de los juegos importantes del fin de semana.

Ambos equipos no tuvieron una buena participación en el torneo entre la MLS y la Liga MX, los de Guadalajara y los de la Laguna se quedaron en el camino y no lograron avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup.

En cuanto al Apertura 2025, Santos Laguna llegará de perder en su visita a Puebla, duelo en el que cayeron por marcador de 1-0, con lo que se ubican en la onceava posición de la tabla general.

Las Chivas por su parte, dieron un buen partido en casa ante Atlético San Luis, este encuentro lo ganaron con marcador de 4-3 y con eso sumaron sus primeras unidades, para colocarse en el décimo sitio.

Horario y dónde ver el Santos vs. Chivas de la Liga MX

Fecha: Este partido será el próximo domingo 10 de agosto en el TSM de Torreón.

Horario: El juego dará inicio a las 20:00 horas del Centro de México, mientras que en Estados Unidos lo hará a las 22:00 horas del Este, 21:00 horas del Centro y 19:00 horas del Pacífico.

Dónde ver: Este duelo lo podrás disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver por Univisión, TUDN, tudn.com, app de TUDN.