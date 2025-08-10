    Santos Laguna

    Horario y dónde ver el partido Santos vs. Chivas de la Liga MX

    Laguneros y Rojiblancos se verán las caras en el TSM de Torreón con el objetivo de escalar posiciones.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así puedes ver el Santos vs. Chivas de la Jornada 4 de Liga MX

    La Liga MX regresa tras el parón por la fase de grupos de la Leagues Cup, con esto se pondrá en marcha la jornada 4 del Apertura 2025 y el Santos vs. Chivas es uno de los juegos importantes del fin de semana.

    Ambos equipos no tuvieron una buena participación en el torneo entre la MLS y la Liga MX, los de Guadalajara y los de la Laguna se quedaron en el camino y no lograron avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup.

    PUBLICIDAD

    En cuanto al Apertura 2025, Santos Laguna llegará de perder en su visita a Puebla, duelo en el que cayeron por marcador de 1-0, con lo que se ubican en la onceava posición de la tabla general.

    Las Chivas por su parte, dieron un buen partido en casa ante Atlético San Luis, este encuentro lo ganaron con marcador de 4-3 y con eso sumaron sus primeras unidades, para colocarse en el décimo sitio.

    Horario y dónde ver el Santos vs. Chivas de la Liga MX

    Fecha: Este partido será el próximo domingo 10 de agosto en el TSM de Torreón.

    Horario: El juego dará inicio a las 20:00 horas del Centro de México, mientras que en Estados Unidos lo hará a las 22:00 horas del Este, 21:00 horas del Centro y 19:00 horas del Pacífico.

    Dónde ver: Este duelo lo podrás disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver por Univisión, TUDN, tudn.com, app de TUDN.


    Más sobre Santos Laguna

    1 min
    Santos Laguna le rescinde el contrato a Ismael Govea tras la Leagues Cup

    Santos Laguna le rescinde el contrato a Ismael Govea tras la Leagues Cup

    3:17
    Club de Liga MX rescinde contrato a uno de sus jugadores tras Leagues Cup

    Club de Liga MX rescinde contrato a uno de sus jugadores tras Leagues Cup

    9:00
    Resumen | Puebla logra su primera victoria del Apertura

    Resumen | Puebla logra su primera victoria del Apertura

    1:33
    ¡Merecido! Marín de palomita pone el 1-0 para Puebla

    ¡Merecido! Marín de palomita pone el 1-0 para Puebla

    1:18
    ¡Reacciona Santos! Barticciotto saca un rayo al horizontal

    ¡Reacciona Santos! Barticciotto saca un rayo al horizontal

    Relacionados:
    Santos LagunaGuadalajara