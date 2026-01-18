Liga MX Horario y dónde ver el Santos vs FC Juárez de la Jornada 3 del Clausura 2026 La Jornada 3 de la Liga MX continúa con este juego en el que ambos equipos están urgidos de puntos.

¡A salir del fondo! Así puedes ver Santos vs. Juárez del Clausura 2026

Santos y FC Juárez enfrentan la Jornada 3 del Clausura 2026 con la necesidad de sumar.

Sobre todo el conjunto de la Laguna que inició de manera terrible el campeonato con dos derrotas en su haber. La primera ante Necaxa 1-3 y la segunda por identico marcador ante Toluca.

Por su parte, Bravos arrancó con un triunfo ante Mazatlán FC (1-2) y una derrota ante Chivas (0-1).

En los antecedentes directos entre ambos clubes, de los últimos cinco duelos los de la ciudad fronteriza han ganado cuatro por solo un triunfo de los Guerreros.

Es más, la última vez que Santos venció a FC Juárez fue el 29 de octubre del 2023, Apertura 2023, y lo hizo por goleada con un escandaloso marcador de 5-1.

Horario y dónde ver el Santos vs. Juarez de la Jornada 3 del Clausura 2026