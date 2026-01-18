    Liga MX

    Horario y dónde ver el Santos vs FC Juárez de la Jornada 3 del Clausura 2026

    La Jornada 3 de la Liga MX continúa con este juego en el que ambos equipos están urgidos de puntos.

    Por:
    TUDN
    add
    Video ¡A salir del fondo! Así puedes ver Santos vs. Juárez del Clausura 2026

    Santos y FC Juárez enfrentan la Jornada 3 del Clausura 2026 con la necesidad de sumar.

    Sobre todo el conjunto de la Laguna que inició de manera terrible el campeonato con dos derrotas en su haber. La primera ante Necaxa 1-3 y la segunda por identico marcador ante Toluca.

    Liga MX

    Por su parte, Bravos arrancó con un triunfo ante Mazatlán FC (1-2) y una derrota ante Chivas (0-1).

    En los antecedentes directos entre ambos clubes, de los últimos cinco duelos los de la ciudad fronteriza han ganado cuatro por solo un triunfo de los Guerreros.

    Es más, la última vez que Santos venció a FC Juárez fue el 29 de octubre del 2023, Apertura 2023, y lo hizo por goleada con un escandaloso marcador de 5-1.

    Horario y dónde ver el Santos vs. Juarez de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Cuándo se juege - El partido se juego el domingo 18 de enero en el TSM Corona.
    A qué hora se juega- El juego inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.
    Dónde ver- El duelo lo podrás ver en México a través de ViX, mientras en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

