Horario y dónde ver el Santos vs. Atlético de San Luis del Apertura 2025

Video Santos y San Luis cierran la Jornada 9 y así podrás verlo

La Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Santos y Atlético de San Luis. Este partido se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre de 2025 en el estadio TSM Corona, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la Liguilla.

Santos, conocido por su estilo ofensivo, se enfrentará a un Atlético de San Luis que ha mostrado un crecimiento notable en las últimas temporadas.

PUBLICIDAD

Históricamente, Santos ha sido un competidor fuerte en la Liga MX, mientras que Atlético de San Luis ha ido consolidándose como un equipo a tener en cuenta.

Este duelo promete ser un espectáculo lleno de acción y emociones. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 9

Santos llega al partido con la moral alta tras rescatar un punto frente a Atlas, lo que les da confianza para enfrentar a su rival. Por otro lado, Atlético de San Luis, que cayó ante Toluca, buscará revertir su situación y demostrar que pueden competir a un buen nivel.

Cuándo es el Santos vs. Atlético de San Luis : el juego es el domingo, 21 de septiembre de 2025 en el TSM Corona.

: el juego es el domingo, 21 de septiembre de 2025 en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. Atlético de San Luis : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. Atlético de San Luis: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.