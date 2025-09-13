Video Resumen | Partidazo entre Atlas y Santos que termina en empate

Atlas recibió a Santos en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, nos regalaron emociones y goles para obtener un resultado de 2-2.

Antes de los tres minutos, el centro desde la esquina por parte de José Abella mandó el balón y el cabezazo preciso de Jonathan Pérez venció a Camilo Vargas y adelantar a Santos.

Atlas respondió dos veces de forma explosiva, Matías Cóccaro puso el empate con un disparo milimétrico entre un mar de piernas de la defensa de Santos.

De forma casi inmediata, Diego González marcó el segundo para los Rojinegros con un zapatazo desde fuera del área que dejó tendido a Carlos Acevedo en el césped del campo del Estadio Jalisco.

La polémica llegó antes de los 20 minutos cuando el silbante pitó un penalti y tras revisar la jugada confirmó que hubo un contacto, pero decretó que no era suficiente para evitar que el atacante de Santos definiera la jugada de forma correcta.

Los Rojinegros se complicaron el cierre del juego, una barrida desmedida de Matías Cóccaro le costó la tarjeta roja tras la revisión del silbante en el VAR, por lo que los Laguneros tendrían oportunidad para buscar la igualada.

Todo parecía que se iba a terminar con el triunfo apretado de Atlas, pero en el agregado apareció Alberto Ocejo para fusilar a Camilo Vargas tras una buena diagonal y poner cifras definitivas en la pizarra.