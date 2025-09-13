    Atlas

    Atlas vs. Santos, resumen y goles del juego de la Jornada 8 de la Liga MX

    El tiempo agregado le sigue pesando a Diego Cocca que no ha podido ganar al frente de los Rojinegros.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Partidazo entre Atlas y Santos que termina en empate

    Atlas recibió a Santos en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, nos regalaron emociones y goles para obtener un resultado de 2-2.

    Antes de los tres minutos, el centro desde la esquina por parte de José Abella mandó el balón y el cabezazo preciso de Jonathan Pérez venció a Camilo Vargas y adelantar a Santos.

    Atlas respondió dos veces de forma explosiva, Matías Cóccaro puso el empate con un disparo milimétrico entre un mar de piernas de la defensa de Santos.

    De forma casi inmediata, Diego González marcó el segundo para los Rojinegros con un zapatazo desde fuera del área que dejó tendido a Carlos Acevedo en el césped del campo del Estadio Jalisco.

    La polémica llegó antes de los 20 minutos cuando el silbante pitó un penalti y tras revisar la jugada confirmó que hubo un contacto, pero decretó que no era suficiente para evitar que el atacante de Santos definiera la jugada de forma correcta.

    Los Rojinegros se complicaron el cierre del juego, una barrida desmedida de Matías Cóccaro le costó la tarjeta roja tras la revisión del silbante en el VAR, por lo que los Laguneros tendrían oportunidad para buscar la igualada.

    Todo parecía que se iba a terminar con el triunfo apretado de Atlas, pero en el agregado apareció Alberto Ocejo para fusilar a Camilo Vargas tras una buena diagonal y poner cifras definitivas en la pizarra.

    Para la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlas visitará a Mazatlán, mientras que Santos recibirá al Atlético de San Luis.

    5:59
    Resumen | Partidazo entre Atlas y Santos que termina en empate

    Resumen | Partidazo entre Atlas y Santos que termina en empate

    1:18
    ¡Gol de Santos! Ocejo empata el marcador en el tiempo de compensación

    ¡Gol de Santos! Ocejo empata el marcador en el tiempo de compensación

    2:09
    ¡Entrada criminal! Cóccaro se lleva la tarjeta roja por esta brutal entrada

    ¡Entrada criminal! Cóccaro se lleva la tarjeta roja por esta brutal entrada

    1:37
    ¡Se armó el traka traka! Una falta sobre Cóccaro desata la pelea

    ¡Se armó el traka traka! Una falta sobre Cóccaro desata la pelea

    1:16
    ¡Atajada brutal de Acevedo! El Atlas se queda cerca del tercero

    ¡Atajada brutal de Acevedo! El Atlas se queda cerca del tercero

    AtlasSantos Laguna

