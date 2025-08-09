    Mazatlán FC

    Horario y dónde ver el Mazatlán vs. Tijuana de la Jornada 4 del Apertura 2025

    Ambos con cuatro puntos cada uno, la Liga MX se reanuda con la Jornada 4 en un duelo en el que Xolos busca mantener su dominio.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Mazatlán vs. Tijuana del Apertura 2025

    Mazatlán vs. Tijuana forma parte de la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025 que se reanuda luego de la Fase Uno de la Leagues Cup 2025 a disputarse en el Estadio El Encanto.

    Ambos equipos llegan con saldo de un triunfo, un empate y una derrota para sumar cuatro puntos en total y luego de que el cuadro púrpura acabara con buenos dividendos en sus compromisos.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2025

    Xolos de Tijuana suma dos victorias consecutivas ante Mazatlán FC y sin recibir gol de por medio; 1-0 en casa en el Apertura 2024 y 0-2 de visita en territorio sinaloense en el Clausura 2025.

    Para el cuadro fronterizo es el primero de dos partidos seguidos que disputarán como visitante, pues luego irán a Pachuca para medirse ante los Tuzos para luego recibir a Chivas.


    • Cuándo es el Mazatlán vs. Tijuana de Liga MX: el juego es el sábado 9 de agosto en El Encanto.
    • A qué hora es el Mazatlán vs. Tijuana de Liga MX: el partido es a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 23:00 tiempo del Este, 22:00 horas tiempo del Centro y 20:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Por dónde es el Mazatlán vs. Tijuana de Liga MX: sigue la transmisión en vivo en Estados Unidos por la señal de ViX.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Horario y dónde ver el América vs. Querétaro de la Jornada 4 de Liga MX

    Horario y dónde ver el América vs. Querétaro de la Jornada 4 de Liga MX

    1 min
    Pablo Guede ofrece una disculpa por la presentación de Puebla en Nuevo León

    Pablo Guede ofrece una disculpa por la presentación de Puebla en Nuevo León

    5:14
    Lo primero es pedir perdón, tras vernos superados: Pablo Guede

    Lo primero es pedir perdón, tras vernos superados: Pablo Guede

    1 min
    Reaparece Gignac en plan goleador y Correa se estrena en Liga MX en el Tigres vs. Puebla

    Reaparece Gignac en plan goleador y Correa se estrena en Liga MX en el Tigres vs. Puebla

    1 min
    Saint-Maximin sorprende al llegar con sus 'perrhijos' a su hotel en la CDMX

    Saint-Maximin sorprende al llegar con sus 'perrhijos' a su hotel en la CDMX

    Relacionados:
    Mazatlán FCClub Tijuana