Horario y dónde ver el Mazatlán vs. Tijuana de la Jornada 4 del Apertura 2025
Ambos con cuatro puntos cada uno, la Liga MX se reanuda con la Jornada 4 en un duelo en el que Xolos busca mantener su dominio.
Emmanuel R. Marroquín.
Video Así puedes ver el Mazatlán vs. Tijuana del Apertura 2025
Mazatlán vs. Tijuana forma parte de la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025 que se reanuda luego de la Fase Uno de la Leagues Cup 2025 a disputarse en el Estadio El Encanto.
Ambos equipos llegan con saldo de un triunfo, un empate y una derrota para sumar cuatro puntos en total y luego de que el cuadro púrpura acabara con buenos dividendos en sus compromisos.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2025
Xolos de Tijuana suma dos victorias consecutivas ante Mazatlán FC y sin recibir gol de por medio; 1-0 en casa en el Apertura 2024 y 0-2 de visita en territorio sinaloense en el Clausura 2025.
Para el cuadro fronterizo es el primero de dos partidos seguidos que disputarán como visitante, pues luego irán a Pachuca para medirse ante los Tuzos para luego recibir a Chivas.
- Cuándo es el Mazatlán vs. Tijuana de Liga MX: el juego es el sábado 9 de agosto en El Encanto.
- A qué hora es el Mazatlán vs. Tijuana de Liga MX: el partido es a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 23:00 tiempo del Este, 22:00 horas tiempo del Centro y 20:00 horas tiempo del Pacífico.
- Por dónde es el Mazatlán vs. Tijuana de Liga MX: sigue la transmisión en vivo en Estados Unidos por la señal de ViX.
