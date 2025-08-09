Mazatlán vs. Tijuana forma parte de la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025 que se reanuda luego de la Fase Uno de la Leagues Cup 2025 a disputarse en el Estadio El Encanto.

Ambos equipos llegan con saldo de un triunfo, un empate y una derrota para sumar cuatro puntos en total y luego de que el cuadro púrpura acabara con buenos dividendos en sus compromisos.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2025

Xolos de Tijuana suma dos victorias consecutivas ante Mazatlán FC y sin recibir gol de por medio; 1-0 en casa en el Apertura 2024 y 0-2 de visita en territorio sinaloense en el Clausura 2025.

Para el cuadro fronterizo es el primero de dos partidos seguidos que disputarán como visitante, pues luego irán a Pachuca para medirse ante los Tuzos para luego recibir a Chivas.



