Video A darle vuelta a la página: Así puedes ver San Luis vs. Cruz Azul

Después de su participación en la Leagues Cup donde no pudieron brillar, Atlético de San Luis y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del Alfonso Lastras como parte de la jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX.

Tras tres jornadas disputadas el equipo potosino suma tres puntos en el torneo producto de una victoria, mientras que la Máquina suma cinco puntos después de un triunfo y dos empates en el certamen.

La última vez se vieron las caras Atlético de San Luis y Cruz Azul fue en la jornada 12 del Clausura 2025 donde el cuadr o Celeste se impuso por 3-0 en el estadio Olímpico Universitario.

HORARIO Y DÓNDE VER ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. CRUZ AZUL DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025

De los últimos 10 partidos que han disputado Atlético de San Luis y Cruz Azul, la balanza está inclinada de lado de los Cementeros con seis victorias, dos empates y dos derrotas frente a los potosinos.

Fecha: Lunes 11 de agosto del 2025.

Hora: 9:05pm Centro de México, 11:05pm del Este, 10:05pm del Centro y 8:05pm del Pacífico en Estados Unidos.