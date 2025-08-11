    Cruz Azul

    Horario y dónde ver Atlético de San Luis vs. Cruz Azul de la Jornada 4 de Liga MX

    Potosinos y Celestes buscan regresar de la mejor forma a la liga tras su participación en Leagues Cup.

    Por:
    TUDN
    Video A darle vuelta a la página: Así puedes ver San Luis vs. Cruz Azul

    Después de su participación en la Leagues Cup donde no pudieron brillar, Atlético de San Luis y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del Alfonso Lastras como parte de la jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX.

    Tras tres jornadas disputadas el equipo potosino suma tres puntos en el torneo producto de una victoria, mientras que la Máquina suma cinco puntos después de un triunfo y dos empates en el certamen.

    PUBLICIDAD

    La última vez se vieron las caras Atlético de San Luis y Cruz Azul fue en la jornada 12 del Clausura 2025 donde el cuadr o Celeste se impuso por 3-0 en el estadio Olímpico Universitario.

    HORARIO Y DÓNDE VER ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. CRUZ AZUL DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025

    De los últimos 10 partidos que han disputado Atlético de San Luis y Cruz Azul, la balanza está inclinada de lado de los Cementeros con seis victorias, dos empates y dos derrotas frente a los potosinos.

    Fecha: Lunes 11 de agosto del 2025.

    Hora: 9:05pm Centro de México, 11:05pm del Este, 10:05pm del Centro y 8:05pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Dónde ver: El partido lo podrás disfrutar en Estados Unidos por TUDN, TUDN.com y APP de TUDN y en México por ESPN.

    Más sobre Cruz Azul

    1:16
    Anselmi rompe silencio y dice “que no le fue infiel” a Cruz Azul

    Anselmi rompe silencio y dice “que no le fue infiel” a Cruz Azul

    1 min
    Martín Anselmi se defiende y afirma que no le fue infiel a Cruz Azul

    Martín Anselmi se defiende y afirma que no le fue infiel a Cruz Azul

    1 min
    Cruz Azul se quedará con Jorge Sánchez, no hubo acuerdo con Toluca

    Cruz Azul se quedará con Jorge Sánchez, no hubo acuerdo con Toluca

    1 min
    Nacho Rivero revela título con Cruz Azul como el logro más grande de su carrera

    Nacho Rivero revela título con Cruz Azul como el logro más grande de su carrera

    1:24
    De sangre AZUL: Nacho Rivero revela el momento más importante de su carrera

    De sangre AZUL: Nacho Rivero revela el momento más importante de su carrera

    Relacionados:
    Cruz AzulAtlético San Luis