Históricos coinciden en que el América no vive su mejor momento

El partido de Ida de los Cuartos de Final entre Chivas y América tuvo eco en dos jugadores históricos. Ignacio Calderón y Enrique Borja coincidieron en que las Águilas no estuvieron al nivel del encuentro, incluso el ex arquero del Rebaño señaló que ese mal momento de los de Coapa no es de ahora, pues considera que no están cumpliendo con las expectativas que se tienen de acuerdo al plantel con el que cuentan.