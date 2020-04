Herrera revela el castigo de Marchesín por patear a un canterano

“Marchesín le pegó una patada a un chavito en una pelota disputada y Santiago (Baños) estaba a lado de mí, me agarra y me dice ‘ahí esta toda la prensa’, por supuesto cuando se fue toda la prensa le dije del huevo y quien lo puso, y mira que a Marchesín lo estimo cañón, pero le dije de todo, que no podía hacer esas pendej!@?¡, que si había alguien que le ca&% eso es a mi, que no podía pasar eso.

“Nos mandaban a pelear una pelota y en aquel entonces Luis Miguel (Salvador) y yo éramos los más rápidos del equipo, entonces nos mandaban, y yo le gané la primera pelota, se me barrió con todo, me voltee y le dije ‘Miguel, no manches, no te barras’, la siguiente se volvió a barrer y le dije ‘te vuelves a barrer y te voy a partir la madre’ y justo en la tercera se me tira mal, entonces me le paro en frente y lo desconté”.