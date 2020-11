Herrera confía en que las Águilas remonten la serie en el Estadio Azteca este sábado a las 22:06 horas ET, ya que su equipo está acostumbrado a hacer goles. Cabe destacar que el conjunto azulcrema anotó 31 dianas en la fase regular, siendo el equipo que más hizo.

“(Necesitamos) Hacer goles, que es lo que está acostumbrado a hacer este equipo, hoy, desafortunadamente las tuvimos pero no las metimos. Trabajaremos para que la contundencia mejore el sábado y conseguir el resultado”, indicó el técnico en conferencia de prensa al término del Clásico Nacional.

"Me voy con la tranquilidad de que el equipo hizo un buen trabajo, salvo la contundencia, porque la tuvimos y no pudimos concretar, pero hay que trabajar el partido, no es confiado, es consciente de que tenemos un gran plantel y que nos vamos a matar en el segundo tiempo allá en México", añadió.