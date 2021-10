" No es que le tenga miedo a una suspensión, es que no está en nuestras manos, el poder lleva grandes responsabilidades y es ahí donde entra la responsabilidad y la ética . Entender que somos humanos, podemos estar de acuerdo o no, hay que sacarle esa asignatura que le ponemos de mala intención. Si trabajamos juntos podemos avanzar.