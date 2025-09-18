Héctor Herrera confiesa que le gustaría retirarse en Pachuca
El actual jugador del Toluca se sincera respecto a pasajes importantes en su carrera profesional.
Héctor Herrera, jugador del Toluca, admitió que ve cerca el retiro en su carrera profesional y que, por ello, empieza a rondarle por la cabeza el tema de cómo y con quién le gustaría 'colgar los botines'.
En entrevista exclusiva para Marco Cancino de TUDN, 'HH' no descartó retirarse en el Toluca, equipo con el cual tiene contrato todavía por un año más, aunque manifestó su deseo de retirarse en el Pachuca.
"Obviamente eso es también pensando en el retiro, soy consciente de la edad que tengo, del momento que tengo, siempre lo he dicho, no quiero jugar hasta que no pueda más, te ves mal, soy muy consciente de eso, sé que me quedan pocos años, es más por eso, veo el futbol diferente, veo en la banca y analizando el partido para decirle después a los jugadores, lo aprendes y te gusta, me gusta más esa parte que solo ver el partido por verlo".
Después de que en su regreso a la Liga MX, Herrera optara por jugar con el Toluca y no ir al Pachuca o León, 'HH' confió en que, ante este hecho, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, le 'perdone'.
"Vivo al día, lo que vaya pasando al día, me queda un año de contrato, me encantaría terminar aquí o en Pachuca, si es que el presi me perdona, retirarme y estar tranquilo, poder pensar bien qué hacer, entrenador, representante o disfrutar de la vida".
Héctor Herrera es actualmente suplente en el equipo dirigido por Antonio Mohamed y al respecto, señaló que si bien prefiere jugar partidos completos, no le afecta tanto como antes cuando jugaba en Europa.
"Aprendí a disfrutar el futbol desde el lado que te toque, es verdad que cuando en el Porto no jugaba, me iba a mi casa llorando, cuando estaba en el Atlético iba a mi casa y lloraba y peleaba con quien tuviera qué pelear en casa. Hoy en día no, me caliento sí, pero porque todos queremos jugar, vamos al estadio al partido, a veces te calientas, pero lo normal, me caliento lo normal y luego disfruto como si hubiese jugado todo el partido; no me ha costado porque hay un buen grupo, hoy a mi edad es importante ayudarlos y verlos crecer también".