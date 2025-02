HERRERA RESTA IMPORTANCIA A QUE NO SE LE VALORE SU CARRERA

“ Tampoco espero que se me haga justicia porque no me pongo a pensar si hablan bien o mal de mí. Soy muy feliz, he hecho una carrera muy buena, he jugado en equipos importantes en Europa y he sido protagonista en los dos equipos y eso me deja muy tranquilo”, mencionó HH.