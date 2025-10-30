Álvaro Fidalgo ha sufrido a lo largo del Apertura 2025 molestias en una de sus rodillas que ha provocado que no tenga los minutos que él quisiera dentro del campo, algo que ha afectado al América ya que sin su presencia el equipo muestra otra cara.

El mediocampista español padece u na condición congénita conocida como rótula bipartita, la cual provoca que la rótula esté dividida en dos partes y no completamente fusionada. Esta anomalía incrementa la sensibilidad ante golpes e impactos.

Y ante el conocimiento de este padecimiento, en Insiders de TUDN, se preguntaron si los rivales golpean a propósito a Álvaro Fidalgo para debilitar a los Azulcremas.

“ Yo sí creo que pueden, no a lesionarlo eternamente, pero si dale un llegue para ablandarlo”, indicó Rodrigo Celorio, reportero de TUDN.

"Puede pasar, pero el otro día se estrella en una pelota que había que soltar antes, ese fue un accidente… pero si yo sé que está lastimado le iría a dar un toquecito”, afirmó el ‘Ruso’ Zamogilny, analista de TUDN.

A lo largo del torneo Fidalgo ha recibido tremendos golpes en la rodilla como en los encuentros ante Juárez, Chivas y Mazatlán, y ante los intensos dolores que sufre el jugador ha tenido que infiltrarse para seguir teniendo actividad con las Águilas.

Para la recta final del Apertura 2025 de la Liga MX, André Jardine quiere cuidar al mediocampista por lo que sigue en duda su participación para el juego ante León de la jornada 16.