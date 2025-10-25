Fidalgo tranquiliza y aclara las molestias que tiene en su rodilla

Video ¿Tranquiliza? Fidalgo revela la molestia que tiene en su rodilla

Álvaro Fidalgo, jugador del América, continúa lidiando con molestias en la rodilla y eso le ha impedido estar bien físicamente durante buena parte del Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin embargo, el español, que salió con molestias tras el empate por 2-2 ante Mazatlán, aclaró que lo que tiene es debido a una condición congénita conocida como rótula bipartita, la cual provoca que la rótula esté dividida en dos partes y no completamente fusionada. Esta anomalía incrementa la sensibilidad ante golpes e impactos.

PUBLICIDAD

“Realmente es que no tengo una lesión. Yo no tengo ninguna lesión en la rodilla de ningun tipo, simplemente es que nací con una condición diferente que es una rótula bipartita y es algo con lo que al final nací con ella. Es que no hay más, no se considera una lesión ni mucho menos”, dijo Fidalgo.

Durante el torneo Apertura 2025, el español ha sufrido episodios más intensos de dolor, especialmente tras sufrir algunos golpes en la zona durante los partidos frente a FC Juárez y Chivas.

“ El tema es que me llevé dos golpes, uno contra Juárez y otro contra Chivas, muy fuertes ahí en una zona que es sensible” agregó.

Aunque Fidalgo ha aprendido a jugar con el malestar, los choques directos suelen impedirle entrenar con normalidad. El propio jugador ha señalado que la única forma efectiva de aliviar la molestia es con descanso prolongado.

“ Lo fácil sería, todos sabemos cómo sería lo fácil de quitar el dolor que esperando el tiempo considerado que haya que parar, pero como bien sabes no me gusta parar si puedo evitarlo, aunque sea pues ayudar al equipo en estos partidos 45, 30, 25 minutos o lo que toque entrar”, dijo ‘El Maguito’.