“Entendíamos que iba a ser un partido que se iban a dar duelos muy importantes por banda, era lo que teníamos que ganar y no lo ganamos, así que ahí empezó a pesar eso en el marcador. De este partido nada nos podemos llevar, hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar en el clásico”.

Guillermo Almada lamenta la falta de contundencia de Pachuca

“La superioridad fue muy notoria de Pachuca, erramos una enorme cantidad de oportunidades, el futbol tiene esa situación, no coincido en que el equipo haya sufrido o haya tenido nervio. Para mí hicieron un gran partido y vuelvo a insistir, hay once al frente que también hace cosas, no es que estemos nosotros solos en la cancha”.