Monterrey recibió a Mazatlán en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Gigante de Acero y salieron con una victoria de suma importancia.

Los Rayados salieron un poco endebles y al 12 los despertaron con el primer gol de la tarde, José Esquivel aprovechó el mal rechace de Oliver Torres y con un derechazo poderoso mandó el baló a las redes.

La felicidad les duró poco a los visitantes, ya que Víctor Guzmán metió el remate de cabeza certero tras el pase del ‘Tecatito’ Corona para poner el empate para los locales dos minutos después.

Después, el trámite fue total para Rayados que se fueron al ataque y dieron la vuelta a la pizarra, Lucas Ocampos recibió el balón en el área y en una doble oportunidad consiguió marcar el segundo para Monterrey.

En el agregado de la primera mitad, un contragolpe veloz de Luis Reyes llegó hasta los dominios de Lucas Ocampos se anotó doblete, este enganchó al centro y de derecha puso el balón en el segundo poste del arquero Ricardo Gutiérrez.

Previo al doblete del argentino, el abanderado le anuló un gol a Germán Berterame que estaba en fuera de lugar en su remate que terminó dentro del arco cañonero.

En la segunda mitad, Rayados manejó el partido, pero se le complicó en la recta final con la anotación de Omar Moreno, quien se encontró el balón a la deriva y con el disparo cruzado dejó sin oportunidad al arquero Santiago Mele.

Tras el gol, los Cañoneros encerraron a Monterrey en su campo y estuvieron a nada de emparejar el marcador, incluso el ‘Corcho’ Rodríguez sacó un balón en la línea, al final el juego y los puntos se quedaron en Nuevo León.

Para la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Monterrey recibirá a Necaxa, mientras que Mazatlán recibirá a los Tigres.