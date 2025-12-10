Liga MX Guido Pizarro revela como maneja la recta final de Gignac con los Tigres De pasar a ser su amigo y compañlero, el estratega argentino habla de su relación ahora como DT con el francés.

Guido Pizarro, técnico de Tigres, reveló como maneja el tema de decidir cuándo poner o no a jugar a André Pierre Gignac luego de que lo tuviera como compañero hace unos meses.

En entrevista con Línea de 4, el estratega argentino elogió al atacante francés que está en la recta final de su carrera con el conjunto de la UANL.

“ Muy simple, él se ha recuperado muy bien de la lesión y él tiene unas características muy específicas que le puede dar al equipo y tenemos otros delanteros que tienen otras características… hay partidos que ha jugado y que no ha jugado, pero siempre pensando en el equipo”

“Él tiene unas condiciones muy especificas para nuestro equipo que nos puede potenciar y cuando considero que otro compañero está en mejores condiciones o mejor para el plan del partido jugará otro, pero lo importante es que André más allá de lo que pasa en el campo, la importancia que tiene en el vestidor, que los jugadores que entren por el puesto de él anden bien también”, apuntó Pizarro.

Desde que Guido Pizarro tomó el mando de los Tigres en el torneo pasado, el técnico se ha olvidado por algunos momentos de la gran amistad que tiene con André Pierre Gignac para tomar la decisión de sentarlo en el presente Apertura 2025 donde el francés suma 556 minutos donde ha marcado dos goles.