Tigres visitó Mazatlán en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX y salió con el empate de la cancha de El Encanto, aunque pudo ser una victoria de no ser por el VAR, que les anuló un par de anotaciones.

Tras el juego, Guido Pizarro, técnico de Tigres habló en conferencia de prensa y lamentó el punto que consiguieron, ya que consideró que era un partido ganable por las circunstancias.

PUBLICIDAD

“Hoy dejamos ir dos puntos, sinceramente voy haciendo un análisis, era un partido ganable, creo que se encuentran dos goles de la nada, después los fuimos a buscar, pero creo que hoy dejamos ir dos puntos”.

Sobre el estado de saludo de Joaquim Pereira, el Conde señaló que está bien y que permanecerá en observación en Mazatlán.

“Está bien, nos pasaron el reporte a todo el plantel, está en observación, se va a quedar acá 24 horas, lo bueno es que está bien y ojalá que se recupere lo antes posible”.

Robert Siboldi cree que Mazatlán merecía más

El técnico de Mazatlán afirmó que el equipo merecía más en este juego y en el que sostuvieron frente a Rayados, pero también lamentó que dejaran ir el triunfo en el último momento.

“Por un lado, orgulloso de los muchachos que se entregaron, pudimos haber merecido un poquito más, hoy a pesar de las vicisitudes que tuvimos ante un rival de la jerarquía que tiene, por un lado, me deja tranquilo y por el otro con la amargura de que dejamos escapar el triunfo de último momento”.