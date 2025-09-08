Video El gesto de Piovi con Cruz Azul que confirma su amor y lealtad al club

Mucho se habló de una salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul en las últimas semanas, sin embargo, el defensa reiteró lo feliz que es él y su familia en La Máquina.

Este fin de semana, donde Cruz Azul no tuvo actividad por la fecha FIFA, Piovi aprovechó para hacerle a su hija una fiesta de cumpleaños y compartió las fotos en sus redes sociales.

¿Princesas? ¿Barbie? ¿Disney? No… su hija eligió que la temática de su fiesta fuera de ¡Cruz Azul! con todo y las mascotas oficiales de su equipo: Blu y Cruzazulito, mejor conocido como Costalito.

“Espero que hayas disfrutado mucho de tu cumpleaños mi princesa, deseo que seas feliz toda tu vida y que nunca dejes de sonreír. Te amo con mi vida mina”, publicó Piovi en una historia de Instagram.

Gonzalo Piovi estuvo muy cerca de salir de Cruz Azul

Cabe recordar que, Inter Miami negoció con Cruz Azul por Gonzalo Piovi, pero tras varios días de negociaciones el fichaje se cayó porque no se llegó a un acuerdo económico.

Mientras la directiva de La Máquina esperaba recibir un pago de 7 millones de dólares, el club de la MLS pretendía liquidar la carta del futbolista hasta el 2030.

Tras confirmarse que Piovi se quedaba en Cruz Azul, el técnico Nicolás Larcamón elogió al defensa por su actitud y la manera en que representó los colores de La Máquina mientras su futuro era una incertidumbre.

El conjunto cementero regresa a la actividad de la Liga MX el próximo sábado 13 de septiembre cuando visite a Pachuca en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025.