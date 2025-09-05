Golazos que le hizo Chivas en la historia de los Clásicos Nacionales al América
Hacemos una recapitulación a lo largo de la historia y recordamos estas joyas de Guadalajara.
El Clásico de Clásicos se disputará en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, este encuentro se podrá jugar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo 13 de septiembre por la noche.
A lo largo de los años y desde que se confirmó el América vs. Chivas como el gran partido del futbol mexicano, denominándolo Clásico Nacional, han sido muchos encuentros entre ambos, juegos de liga y partidos amistosos.
En la mayoría de ellos han caído variedad de goles, en esta ocasión vamos a repasar en video las 20 mejores anotaciones de Club Guadalajara sobre Club América en la historia de los clásicos.
TOP 5 DE GOLAZOS DE CHIVAS AL AMÉRICA
- Golazo al ángulo (1992-1993)
El número uno se le adjudicó a Armando González, quien tomó el balón por el costado izquierdo, encaró a dos rivales, metió un túnel y al entrar al área puso el balón en el ángulo con el disparo de derecha.
- Trallazo con efecto (1977)
- La segunda posición es para Hugo Díaz, quien recibió el pase por el vértice del área grande por el costado derecho, él llegó y de primera intención cruzó el tiro que hizo una comba para clavarse en el segundo palo.
- Recepción, dominio y cañonazo (1984)
El tercer puesto es para Ricardo Pérez en una definición de gran calidad, este recibió el balón con el pecho, se acomodó con el muslo y tras un bote con la zurda puso el tiro entre el portero y el primer poste.
- Media vuelta y golazo de campanita (1980-1981)
Jaime Pajarito aparece en el cuarto puesto de este conteo con una soberbia colocación, los rojiblancos robaron el esférico en la salida del rival, tocaron hacía adelante, dos toques y el disparo se coló en el ángulo.
- De medio campo al gol (1989-1990)
La quinta posición se la lleva Omar Arellano, quien tomó el balón desde la media cancha y condujo el esférico quitándose a dos rivales en el camino y al llegar al área chica disparó cruzado para marcar ante de que dos jugadores le cerraran el paso.