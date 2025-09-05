Video Golazos del las Chivas que hicieron historia en el Clásico Nacional

El Clásico de Clásicos se disputará en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, este encuentro se podrá jugar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo 13 de septiembre por la noche.

A lo largo de los años y desde que se confirmó el América vs. Chivas como el gran partido del futbol mexicano, denominándolo Clásico Nacional, han sido muchos encuentros entre ambos, juegos de liga y partidos amistosos.

En la mayoría de ellos han caído variedad de goles, en esta ocasión vamos a repasar en video las 20 mejores anotaciones de Club Guadalajara sobre Club América en la historia de los clásicos.

TOP 5 DE GOLAZOS DE CHIVAS AL AMÉRICA

Golazo al ángulo (1992-1993)

El número uno se le adjudicó a Armando González, quien tomó el balón por el costado izquierdo, encaró a dos rivales, metió un túnel y al entrar al área puso el balón en el ángulo con el disparo de derecha.

Trallazo con efecto (1977)

La segunda posición es para Hugo Díaz, quien recibió el pase por el vértice del área grande por el costado derecho, él llegó y de primera intención cruzó el tiro que hizo una comba para clavarse en el segundo palo.

Recepción, dominio y cañonazo (1984)

El tercer puesto es para Ricardo Pérez en una definición de gran calidad, este recibió el balón con el pecho, se acomodó con el muslo y tras un bote con la zurda puso el tiro entre el portero y el primer poste.

Media vuelta y golazo de campanita (1980-1981)

Jaime Pajarito aparece en el cuarto puesto de este conteo con una soberbia colocación, los rojiblancos robaron el esférico en la salida del rival, tocaron hacía adelante, dos toques y el disparo se coló en el ángulo.

De medio campo al gol (1989-1990)

La quinta posición se la lleva Omar Arellano, quien tomó el balón desde la media cancha y condujo el esférico quitándose a dos rivales en el camino y al llegar al área chica disparó cruzado para marcar ante de que dos jugadores le cerraran el paso.

