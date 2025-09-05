    América

    Golazos que le hizo Chivas en la historia de los Clásicos Nacionales al América

    Hacemos una recapitulación a lo largo de la historia y recordamos estas joyas de Guadalajara.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Golazos del las Chivas que hicieron historia en el Clásico Nacional

    El Clásico de Clásicos se disputará en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, este encuentro se podrá jugar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo 13 de septiembre por la noche.

    A lo largo de los años y desde que se confirmó el América vs. Chivas como el gran partido del futbol mexicano, denominándolo Clásico Nacional, han sido muchos encuentros entre ambos, juegos de liga y partidos amistosos.

    En la mayoría de ellos han caído variedad de goles, en esta ocasión vamos a repasar en video las 20 mejores anotaciones de Club Guadalajara sobre Club América en la historia de los clásicos.

    TOP 5 DE GOLAZOS DE CHIVAS AL AMÉRICA

    • Golazo al ángulo (1992-1993)

    El número uno se le adjudicó a Armando González, quien tomó el balón por el costado izquierdo, encaró a dos rivales, metió un túnel y al entrar al área puso el balón en el ángulo con el disparo de derecha.

    • Trallazo con efecto (1977)
    • La segunda posición es para Hugo Díaz, quien recibió el pase por el vértice del área grande por el costado derecho, él llegó y de primera intención cruzó el tiro que hizo una comba para clavarse en el segundo palo.
    • Recepción, dominio y cañonazo (1984)

    El tercer puesto es para Ricardo Pérez en una definición de gran calidad, este recibió el balón con el pecho, se acomodó con el muslo y tras un bote con la zurda puso el tiro entre el portero y el primer poste.

    • Media vuelta y golazo de campanita (1980-1981)

    Jaime Pajarito aparece en el cuarto puesto de este conteo con una soberbia colocación, los rojiblancos robaron el esférico en la salida del rival, tocaron hacía adelante, dos toques y el disparo se coló en el ángulo.

    • De medio campo al gol (1989-1990)

    La quinta posición se la lleva Omar Arellano, quien tomó el balón desde la media cancha y condujo el esférico quitándose a dos rivales en el camino y al llegar al área chica disparó cruzado para marcar ante de que dos jugadores le cerraran el paso.

