América enfrenta a Chivas este 13 de septiembre en el Clásico de México del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en lo que es la rivalidad más importante dentro del futbol mexicano y con una historia importante incluso de golazos, especialmente por parte de las Águilas.

El conjunto azulcrema ha logrado una vorágine de anotaciones que han quedado marcados en los libros no solo por su espectacularidad, sino también por su trascendencia justamente con el Guadalajara como víctima.

De cara al partido América vs. Chivas, recordamos algunos de los golazos más trascendentes por parte de las Águilas ante su odiado rival.

GOLAZOS DEL AMÉRICA A CHIVAS EN EL CLÁSICO DE MÉXICO



Desde partidos amistosos hasta compromisos en plena Liguilla, incluso en la llamada 'Final del Siglo', estos son algunos de los golazos históricos de América a Chivas.

-ALFREDO TALAVERA, HÉROE Y VILLANO

Un debutante Alfredo Talavera detvo un penal a Cuauhtémoc Blanco en un épico Clásico en el Estadio Jalisco en el Clausura 2004; mandó al balón a un tiro de esquina en donde el propio guardameta, con la adrenalina de la acción anterior, tuvo una salida vergonzosa para tratar de detener el esférico y, como resultado, Reinaldo Navia, de espaldas a la meta, logró un gol memorable.

-'CHE-CHE' EN LIGUILLA

América logró el título en la temporada 88-89, pero Chivas surgió en su camino en Liguilla. La Eliminatoria tuvo un toque especial con un golazo de Juan Hernández, legendario lateral que entró al área y casi cayéndose, intentó un envío, mitad centro, mitad disparo, que acabó en la meta.

-GOLAZO EN LA FINAL DEL SIGLO

Sí, las imágenes más representativas de la Final del Siglo entre América y Chivas en la temporada 83-84 es quizás el gol anotado por Javier Aguirre o el penal atajado por Héctor Miguel Zelada. pero Carlos Hermosillo, en la ida, logró un auténtico golazo con balón filtrado al área y, con ángulo difícil, mandó un riflazo justo al ángulo en lo que era el 2-0 momentáneo en el Estadio Jalisco.

-LA RABONA DE EDÚ

Quizás uno de los goles más hermosos no solo en el Clásico de México, sino en la historia del futbol mexicano. Dentro de la Liguilla de la 90-91, en el Estadio Azteca, se dio un pase de rabona de Víctor Edú, milimétricamente puesto para que el brasileño Toninho se levantara y, de cabeza, pusiera el balón al fondo de la red y sin escalas.