Liga MX Gignac paseaba por las calles de Nuevo León y por poco lo atropellan El delantero de Tigres estuvo cerca de sufrir un accidente que pudo tener consecuencias graves.

Video ¿Susto? Por poco atropellan a Gignac en calles de Nuevo León

El Clausura 2026 de la Liga MX tuvo un parón tras finalizar la tercera jornada en la que Tigres empató sin goles ante Toluca en el Estadio Universitario.

Debido a esta pausa, el delantero francés tuvo descanso y decidió pasar un momento de esparcimiento por las calles de Nuevo León, pero estuvo cerca de sufrir un accidente que pudo tener consecuencias graves.

André-Pierre circulaba en su scooter sobre la avenida José Vasconcelos, en San Pedro Garza García, Nuevo León junto a un acompañante, al cruzar una camioneta se detuvo de forma abrupta y pasó frente a Giganc.

El video fue captado en la cámara de una persona que estaba en la zona y también se llevó un susto, por lo que gritó “se llevan a Gignac”.

Tigres ocupa el lugar once de la clasificación tras los tres juegos disputados del Clausura 2026, en los que Gignac solo ha sumado 54 minutos en dos apariciones y no ha podido marcar gol.

Los de la UANL regresaran a la actividad en la Liga MX cuando visiten a León en la Jornada 4, partido que se disputara el sábado 31 de enero.