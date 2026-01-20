    Liga MX

    Gignac paseaba por las calles de Nuevo León y por poco lo atropellan

    El delantero de Tigres estuvo cerca de sufrir un accidente que pudo tener consecuencias graves.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Susto? Por poco atropellan a Gignac en calles de Nuevo León

    El Clausura 2026 de la Liga MX tuvo un parón tras finalizar la tercera jornada en la que Tigres empató sin goles ante Toluca en el Estadio Universitario.

    Debido a esta pausa, el delantero francés tuvo descanso y decidió pasar un momento de esparcimiento por las calles de Nuevo León, pero estuvo cerca de sufrir un accidente que pudo tener consecuencias graves.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026
    1 mins

    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026

    Liga MX
    Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX
    3 mins

    Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX

    Liga MX
    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América
    1 mins

    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América

    Liga MX
    Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso
    1 mins

    Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso

    Liga MX
    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026
    1 mins

    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026

    Liga MX
    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca
    1 mins

    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca

    Liga MX
    Inicio de torneo de América sin goles dio título de liga a Cruz Azul
    1 mins

    Inicio de torneo de América sin goles dio título de liga a Cruz Azul

    Liga MX
    Esteban Solari se burla del América y explica el porqué en rueda de prensa
    2 mins

    Esteban Solari se burla del América y explica el porqué en rueda de prensa

    Liga MX
    André Jardine deja fuerte mensaje tras nueva polémica arbitral con América
    2 mins

    André Jardine deja fuerte mensaje tras nueva polémica arbitral con América

    Liga MX
    André Jardine da esperanza al hablar de los jugadores lesionados
    1:36

    André Jardine da esperanza al hablar de los jugadores lesionados

    Liga MX

    André-Pierre circulaba en su scooter sobre la avenida José Vasconcelos, en San Pedro Garza García, Nuevo León junto a un acompañante, al cruzar una camioneta se detuvo de forma abrupta y pasó frente a Giganc.

    El video fue captado en la cámara de una persona que estaba en la zona y también se llevó un susto, por lo que gritó “se llevan a Gignac”.

    Tigres ocupa el lugar once de la clasificación tras los tres juegos disputados del Clausura 2026, en los que Gignac solo ha sumado 54 minutos en dos apariciones y no ha podido marcar gol.

    Los de la UANL regresaran a la actividad en la Liga MX cuando visiten a León en la Jornada 4, partido que se disputara el sábado 31 de enero.

    Video Inundación en la cancha apaga el Volcán
    Relacionados:
    Liga MXTigresAndré-Pierre Gignac

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX