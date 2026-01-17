    Tigres

    Tigres vs. Toluca: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    El cuadro universitario y los Diablos Rojos se enfrentan en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    Imagen Jorge Martinez/MEXSPORT

    Pera la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sin duda el partido que más llamará la atención será el que se dispute en el Estadio Universitario, cuando se reedite la última final del futbol mexicano entre Tigres y Toluca.

    Tigres, tras perder la Final ante los escarlatas, este nuevo torneo lo comenzaron con una victoria en su visita a San Luis, pero se llevaron un sorpresivo descalabro en casa ante Pumas.

    Por su parte, los Diablos Rojos llevan dos triunfos consecutivos, primero ante Rayados en el BBVA y, en su presentación en casa vapulearon a Santos Laguna para mantenerse en la pelea por el liderato.

    TigresToluca

