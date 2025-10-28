La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá una edición más del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, está vez se disputará en el Gigante de Acero.

Ante este encuentro, Rayados busca remontar posiciones y quedarse en los primeros puestos de la clasificación de cara a la Liguilla, es un duelo directo en el que buscan amarrar la localía.

En este tenor, Germán Berterame se prepara para el duelo en casa, partido en el que quiere sacarse la espina del último Clásico del Norte, en el que terminó siendo expulsado en el minuto 73, juego que Monterrey terminó perdiendo por marcador de 2-1.

En el último clásico saliste expulsado, “Sí, error mío, pero también hubo error de árbitro, asumo la responsabilidad porque íbamos ganando y cuando pasa eso obviamente el mundo se te viene abajo, una semana horrible”.

“Pero como te digo, siempre estás acá abajo, esa semana fue negativo, negativo, la gente que me tiraba de todo y ahora me están tirando flores”. ¿El clásico se siente diferente? “Sí, claro, muy diferente, clarito como lo dices, es el clásico y es una final aparte”.

Este torneo, Germán Berterame ha disputado 15 partidos en los que ha colaborado con 9 goles para Rayados y se mantiene en la pelea por el título de goleo, arriba de él se encuentran Armando González de Chivas, Joao Pedro de Atlético San Luis y Paulinho de Toluca.