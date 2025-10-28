    Monterrey

    Germán Berterame quiere sacarse la espina del último enfrentamiento ante Tigres

    El delantero de Rayados recordó lo mal que la pasó en la semana post clásico del Clausura 2025.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video La terrible semana que vivió Berterame tras un Clásico Regio

    La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá una edición más del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, está vez se disputará en el Gigante de Acero.

    Ante este encuentro, Rayados busca remontar posiciones y quedarse en los primeros puestos de la clasificación de cara a la Liguilla, es un duelo directo en el que buscan amarrar la localía.

    PUBLICIDAD

    En este tenor, Germán Berterame se prepara para el duelo en casa, partido en el que quiere sacarse la espina del último Clásico del Norte, en el que terminó siendo expulsado en el minuto 73, juego que Monterrey terminó perdiendo por marcador de 2-1.

    En el último clásico saliste expulsado, “Sí, error mío, pero también hubo error de árbitro, asumo la responsabilidad porque íbamos ganando y cuando pasa eso obviamente el mundo se te viene abajo, una semana horrible”.

    “Pero como te digo, siempre estás acá abajo, esa semana fue negativo, negativo, la gente que me tiraba de todo y ahora me están tirando flores”. ¿El clásico se siente diferente? “Sí, claro, muy diferente, clarito como lo dices, es el clásico y es una final aparte”.

    Este torneo, Germán Berterame ha disputado 15 partidos en los que ha colaborado con 9 goles para Rayados y se mantiene en la pelea por el título de goleo, arriba de él se encuentran Armando González de Chivas, Joao Pedro de Atlético San Luis y Paulinho de Toluca.

    Video Torrent pierde a un jugador y recupera a otro para el Clásico Regio

    Más sobre Monterrey

    1 min
    Clásico Regio: Monterrey confirma otra baja, pero recupera a jugador clave

    Clásico Regio: Monterrey confirma otra baja, pero recupera a jugador clave

    1:18
    Torrent pierde a un jugador y recupera a otro para el Clásico Regio

    Torrent pierde a un jugador y recupera a otro para el Clásico Regio

    2 min
    Óliver Torres cataloga el Clásico Regio como un "momento único"

    Óliver Torres cataloga el Clásico Regio como un "momento único"

    1:16
    "Momento único", así cataloga Óliver Torres un Clásico Regio

    "Momento único", así cataloga Óliver Torres un Clásico Regio

    2 min
    ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

    ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

    Relacionados:
    MonterreyGermán Berterame

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX