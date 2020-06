Gallos se queda en Querétaro y tendrán refuerzos del Atlante

“Tenemos un proyecto a largo plazo con Querétaro, la visión es tener el equipo que esta ciudad merece, es una ciudad que ha crecido de forma exponencial. Desde hace unos años, los directivos han llevado al equipo a la estabilidad, los Gallos Blancos van en una línea ascendente. La realidad es que Querétaro es un equipo importante, este equipo no se puede mover de esta ciudad. Los colores no se cambian, la tradición no se compra”, dijo en comparecencia virtual.