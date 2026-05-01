    Liga MX

    Gabriel Fernández es baja de Cruz Azul ante Atlas para la Ida de Cuartos de Final

    El delantero de La Máquina no hizo el viaje a Guadalajara y Joel Huiqui ya tiene planeado al su sustituto para la Ida de los Cuartos de Final.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Gabriel Fernández es baja de Cruz Azul ante Atlas para la Ida de Cuartos de Final

    El equipo de Cruz Azul ya se encuentra en tierras tapatías para enfrentar al Atlas, en duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, sin embargo, no todas son buenas noticias para ellos, puesto que llegaron diezmados para su compromiso.

    A la llegada de los cementeros al hotel de concentración previo a este duelo de eliminación directa del Clausura 2026, se pudo notar la ausencia de Gabriel Fernández, de quien se indica sufre de una lesión muscular, misma que le impedirá disputar este cotejo.

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    De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el 'Toro' Fernández muestra una distensión muscular, situación que lo marginará de este primer encuentro de los Cuartos de Final de la Liga MX en el que Cruz Azul enfrentará a los Rojinegros del Atlas.

    El delantero charrúa, quien no hizo el viaje con el cuadro cementero, incluso estaría en duda para el partido de Vuelta a disputarse en el Estadio Banorte el próximo sábado 9 de mayo.

    ¿QUIÉN SUSTITUIRÁ AL 'TORO' FERNÁNDEZ?

    Ante la sensible baja de Gabriel 'Toro' Fernández para el duelo de Ida de Cuartos de Final ante el Atlas, el técnico del Cruz Azul, Joel Huiqui, podría echar mano del artillero nigeriano Christian Ebere y también existe la posibilidad de que Mateo Levy tenga minutos.

    La Máquina enfrentará a los Rojinegros en este inicio de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano este sábado 2 de mayo, en encuentro a disputarse en el Estadio Jalisco a partir de las 21:15 horas.

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