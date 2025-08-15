    Futbol

    FMF y SEP lanzan campaña para combatir analfabetismo

    La Liga MX se une a la SEP e INEA para reducir analfabetismo y promover el derecho a la educación en México.

    Por:
    Redacción.
    Video México ante Colombia en octubre próximo en Dallas

    Con el arranque de la Jornada 5 del Apertura 2025, la Liga MX, la SEP y el INEA pondrán en marcha un plan de 10 acciones para combatir el analfabetismo en México.

    Esta campaña deriva del convenio firmado entre Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y Armando Contreras, Director General del INEA. Ciudad de México, a 15 de agosto de 2025

    PUBLICIDAD

    La campaña aprovechará el alcance del futbol profesional en México para transmitir un mensaje claro: “Somos un equipo por la educación de México, aprender a leer y escribir es la mejor jugada”.

    Se tomarán 10 acciones que incluyen: Actos protocolarios durante la Jornada 5 a la 8 del Apertura 2025, audios informativos, edición especial del balón de la Liga MX, embajadores dentro y fuera del campo, vallas en los estadios, boletos para educandos del INEA, difusión y activaciones.

    Cabe resaltar que el plan aplicará para la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión.


    Más sobre Futbol

    1 min
    ¡Motivación extra para Tigres, tras visita de leyenda!

    ¡Motivación extra para Tigres, tras visita de leyenda!

    1 min
    Alana Flores adelanta la fecha de su boda con Sebastián Cáceres de América

    Alana Flores adelanta la fecha de su boda con Sebastián Cáceres de América

    1 min
    Jesús Dueñas denuncia que FC Juárez falsificó firma en su contrato

    Jesús Dueñas denuncia que FC Juárez falsificó firma en su contrato

    1 min
    ¡El 'Memote' acepta abucheos, tras terrible falla en CU!

    ¡El 'Memote' acepta abucheos, tras terrible falla en CU!

    1:12
    Susto de Malagón con la tormenta eléctrica

    Susto de Malagón con la tormenta eléctrica

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD