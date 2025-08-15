FMF y SEP lanzan campaña para combatir analfabetismo

Video México ante Colombia en octubre próximo en Dallas

Con el arranque de la Jornada 5 del Apertura 2025, la Liga MX, la SEP y el INEA pondrán en marcha un plan de 10 acciones para combatir el analfabetismo en México.

Esta campaña deriva del convenio firmado entre Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y Armando Contreras, Director General del INEA. Ciudad de México, a 15 de agosto de 2025

PUBLICIDAD

La campaña aprovechará el alcance del futbol profesional en México para transmitir un mensaje claro: “Somos un equipo por la educación de México, aprender a leer y escribir es la mejor jugada”.

Se tomarán 10 acciones que incluyen: Actos protocolarios durante la Jornada 5 a la 8 del Apertura 2025, audios informativos, edición especial del balón de la Liga MX, embajadores dentro y fuera del campo, vallas en los estadios, boletos para educandos del INEA, difusión y activaciones.

Cabe resaltar que el plan aplicará para la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión.