    Liga MX

    Final Liga MX: Cuál fue el resultado del Toluca vs. Tigres en el Apertura 2025

    Los de la UANL ya saben como derrotar a los Diablos Rojos en el Nemesio Diez.

    Por:
    Raúl Martínez
    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno

    El estadio Nemesio Diez se ha convertido en la fortaleza del Toluca y un verdadero infierno para los equipos visitantes , sin embargo, los Tigres ya le dieron un gran susto a los Diablos Rojos en su propia casa que podría repetir en el partido de vuelta de la Final del Apertura 2025.

    Fue en la tercera fecha del presente torneo cuando los felinos visitaron la Bombonera para meterle el pie a los campeones que llegaban enrachados.

    Y fue el Toluca que se adelantó con un golazo de Paulinho que dejó en el camino a Nahuel Guzmán para el 1-0 a los 11 minutos, pero un desafortunado autogol de Fede Pereira igualó los cartones y comenzó la remontada de Tigres.

    Los de la UANL le dieron la vuelta con gol de Ozziel Herrera tras un servicio de Nico Ibáñez mismo jugador que justo antes del descanso puso el 3-1 en favor de los Tigres ante la sorpresa del campeón.

    Toluca intentó reaccionar en la segunda parte, pero nuevamente fueron sorprendidos por Nico Ibáñez al 58’ tras marcar el 4-1 que silenció el infierno.

    Los Diablos Rojos no se quedaron con los brazos cruzados, pero su reacción llegó tarde ya que al 82’ Jesús Gallardo marcó el 4-2 y Marcel Ruiz hizo el tercero en tiempo de compensación que fue insuficiente.

    Y este descalabro ante Tigres significó la única derrota del Toluca en el 2025, ahora los felinos buscarán nuevamente apagar el infierno para levantar la novena.

    'Turco' Mohamed suelta tremenda EXCLUSIVA sobre Guido Pizarro
