    Tigres y Toluca se enfrentan en el primer capitulo de la gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX donde ambos conjuntos quieren dar un importante paso en la búsqueda de un nuevo título para mantenerse entre los más ganadores del futbol mexicano.

    Los Felinos se metieron a la pelea por el campeonato tras dejar en el camino a Cruz Azul y en el estadio Universitario, buscarán aprovechar la localía para el partido de vuelta que se jugará en el estadio Nemesio Diez el domingo próximo.

    Por su parte, los Diablos Rojos echaron al Monterrey en las Semifinales y ahora buscarán hacerle la maldad a Tigres en su casa para firmar como locales su primer bicampeonato en torneos cortos.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL TIGRES VS. TOLUCA DE LA IDA DE LA FINAL DEL APERTURA 2025

    El partido más reciente entre Tigres y Toluca se dio en la jornada 3 del Apertura 2025 en el estadio Nemesio Diez donde los felinos se impusieron por marcador de 3-2.

    Cuándo: El partido de ida de la final del Apertura 2025 se disputará este miércoles 11 de diciembre en el estadio Universitario.

    Horario: El Tigres vs. Toluca se jugará en punto 8:00pm del Centro de México, 9:00pm del Este, 8:00pm del Centro y 6:00pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Dónde ver: El juego entre Tigres y Toluca lo podrás seguir en el Livestream de TUDN

