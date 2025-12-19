    Liga MX

    Figura extranjera del León apunta para salir del club

    El jugador estuvo todo el tiempo en el gimnasio mientras Nacho Ambriz dirigía la práctica de este viernes.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Futbolista extranjero del León apunta para salir del club

    Nicolás Fonseca se perfila para dejar al Club León y no formar parte del plantel que encarará el torneo Clausura 2026, en medio de un mercado de fichajes que vuelve a colocar su nombre en la órbita internacional.

    Más sobre Liga MX

    Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo
    2 mins

    Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo

    Liga MX
    América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura
    1 mins

    América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura

    Liga MX
    ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!
    2:11

    ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Estos son los objetivos de Santos Laguna para el Clausura 2026!
    1:32

    ¡Estos son los objetivos de Santos Laguna para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!
    1 mins

    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!

    Liga MX
    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda
    1 mins

    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda

    Liga MX
    Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda en su ida a Chivas
    1 mins

    Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda en su ida a Chivas

    Liga MX
    Héctor Reynoso se desquita con patadón a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas
    1 mins

    Héctor Reynoso se desquita con patadón a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas

    Liga MX
    Puebla tendría opción de comprador en José Luis Higuera, ¿franquicia a Morelia?
    1 mins

    Puebla tendría opción de comprador en José Luis Higuera, ¿franquicia a Morelia?

    Liga MX
    León define dos refuerzos para al Clausura 2026 y ambos son en ataque
    1 mins

    León define dos refuerzos para al Clausura 2026 y ambos son en ataque

    Liga MX

    Según información de Israel Romo de TUDN, mientras el técnico Ignacio Ambriz encabezó la práctica matutina del equipo, el mediocampista trabajó de manera diferenciada en el gimnasio, una señal que refuerza la posibilidad de una salida.

    PUBLICIDAD

    El futuro del jugador ya había estado en discusión meses atrás, cuando una institución del futbol español mostró interés formal y dejó prácticamente acordados los términos de una transferencia que finalmente no se concretó. No obstante, el interés desde Europa se mantiene vigente.

    En las últimas horas surgió una nueva propuesta desde ese mismo país, además de una oferta procedente de la Major League Soccer, sin que se haya revelado el nombre de la franquicia interesada.

    Semanas atrás, Fonseca reconoció que su adaptación no fue sencilla, al explicar que el cambio cultural influyó en su proceso tras dejar River Plate, uno de los clubes del continente.

    Relacionados:
    Liga MXLeónNicolás Fonseca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX