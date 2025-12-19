Liga MX Figura extranjera del León apunta para salir del club El jugador estuvo todo el tiempo en el gimnasio mientras Nacho Ambriz dirigía la práctica de este viernes.

Nicolás Fonseca se perfila para dejar al Club León y no formar parte del plantel que encarará el torneo Clausura 2026, en medio de un mercado de fichajes que vuelve a colocar su nombre en la órbita internacional.

Según información de Israel Romo de TUDN, mientras el técnico Ignacio Ambriz encabezó la práctica matutina del equipo, el mediocampista trabajó de manera diferenciada en el gimnasio, una señal que refuerza la posibilidad de una salida.

El futuro del jugador ya había estado en discusión meses atrás, cuando una institución del futbol español mostró interés formal y dejó prácticamente acordados los términos de una transferencia que finalmente no se concretó. No obstante, el interés desde Europa se mantiene vigente.

En las últimas horas surgió una nueva propuesta desde ese mismo país, además de una oferta procedente de la Major League Soccer, sin que se haya revelado el nombre de la franquicia interesada.