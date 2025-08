¿RUMORES O REALIDAD LA SALIDA DE AGUSTÍN PALAVECINO DEL NECAXA?

“Son rumores, no son realidad, por eso me sorprende y no me gusta cuando se habla de rumores. Sí cuando haya una realidad, sí, no hay problema; se afrontan las situaciones, se habla, pero cuando son rumores… son rumores, de dónde pueden salir los rumores. Y muchas mentiras.