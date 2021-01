Femexfut reunirá de urgencia a equipos tras brote en Rayados

Los contagios al alza en la Liga MX tienen preocupado a Tigres y sus directivos, ya que a finales de este mes viajarán para disputar el Mundial de Clubes y no quieren contratiempos en ese aspecto.

"Es una prueba hoy y una la próxima semana. Partimos el día 29 por la mañana, llegamos el sábado 30, nos hacen una nueva prueba y nos llevan a un hotel en cuartos separados y no podemos salir hasta no tener el resultado.

"Gignac ya se siente mucho mejor, le pregunté a los doctores y me dijeron de 7 a 10 días, está evolucionando positivamente y Tuca no sé si lo guardará ante Atlas, pero lo que sí me reportaron es que está evolucionando muy positivamente y el resto del equipo está entrenando normal".