Hijo de Jesús Corona revela que el Comisario sabía de su identidad

Misael dijo que el comisario había preguntado específicamente por él antes del inicio del partido, por lo que sabía perfectamente que era hijo de Jesús Corona, y que además de gritarle, jalarlo y empujarlo, también le alzó la voz a su papá, por lo que prefirió salirse de la cancha para que el problema no fuera más grande.

“Al final del partido mi reacción fue ir a abrazar a mi papá y sentí como me empezaron a jalar y gritar muy prepotentemente y era el mismo comisionado que me había preguntado mi nombre al inicio del juego, mi papá volteó y le dijo que yo era su hijo (el comisionado ya sabía obviamente), pero el continuó gritándome y empujándome como se ve en los videos y aunque mi papá fue a donde nosotros estábamos nos estaba gritando a los dos.

“Para evitar un problema mayor lo que hice fue decirle a mi papá que ya no importaba y que ahorita regresaba, me salí para que acabara el problema porque no quería perjudicar. Esto fue lo que sucedió desde antes del partido hasta el problema de los videos”, publicó Misael Corona en su cuenta de Instagram.