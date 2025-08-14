¡Vaya escándalo que se le avecina a FC Juárez y al futbol mexicano! En el podcast del comentarista de TUDN, Toño Nelli, el invitado fue el jugador de FC Juárez, Jesús Dueñas, quien explicó que al firmar con el club logró un contrato por tres años.

Cumplió el primer torneo con buenos resultados y posteriormente comenzaron las diferencias con el entrenador, hasta que la situación no era sostenible.

“A los 10 meses la directiva quería que me fuera, vete y te doy tu carta, en esos días pido mi contrato en la Federación Mexicana de Futbol y al revisarlo veo un contrato que no firmé”, explicó el jugador. Una firma que no era la suya aparecía en el contrato que le mostraron.

Ante la Federación se registró un contrato de un año y no de tres como se estaba acordado con el jugador y el equipo, con una firma que no era del futbolista. “Esto es muy grave y por eso la resolución fue que me pagaran tres meses más”, agregó Dueñas.

DUEÑAS RECUERRE AL TAS

Jesús no se quedó con los brazos cruzados por lo que tuvo que recurrir al TAS para que le dieran una mejor resolución a su problema. El organismo resolvió a favor del jugador, aunque no le pagaron todo lo que estaba estipulado en el contrato que firmó por tres años.

“Quedé inconforme porque teniendo las pruebas y saber que el segundo contrato no era el que firmé, realmente estaban cubriendo un 40 por ciento del acuerdo. A lo que yo sabía era todo o nada, pero se basaron en la Ley Federal del Trabajo”, detalló Dueñas en el podcast de Toño Nelli.