Favio: "Con los mismos detractores llegamos a la Final"

Pumas comenzó el Guard1anes 2021 con el pie izquierdo, van cinco fechas y solo han podido ganar un encuentro, sin embargo, en el plantel no preocupa las críticas, ya que Favio Álvarez señaló que de igual forma lograron llegar a la Final en el torneo anterior, cuando nadie creía en ellos.

“No escucho nada, nos critican siempre, el torneo pasado íbamos bien y también nos criticaban, nos querían bajar de cualquier manera y nosotros hicimos oídos sordos, seguimos para adelante ahora igual, te vuelvo a repetir confío plenamente en mis compañeros porque fuimos los mismos que llegamos a una Final el semestre pasado sin que dieran ni un peso por nosotros y ahora tampoco somos los peores porque perdimos dos partidos y no encontramos el juego que teníamos el torneo pasado, no me interesa lo que digan, confío en el trabajo y que vamos a revertir esta situación”, expresó el mediocampista felino.