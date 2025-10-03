Eduardo Antonio dos Santos, mejor conocido como Edú, falleció este día a los 58 años, así lo dio a conocer el Palmeiras de Brasil, club donde jugó entre 1985 y 1989. Al momento se desconocen la causa de su muerte.

A través de una publicación en X el club dejó un mensaje que se lee “Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento a los 58 años de Eduardo Antonio dos Santos, Edú Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de los 80’s. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente, el futbolista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló varias convocatorias a la Selección Brasileña”.

Con el América jugó en la década de los 90’s y es recordado por un gol de rabona que le dejó a Toninho en un Clásico ante Chivas.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ a través de su red social X lamentó el fallecimiento de su compañero en el equipo de Coapa. “Noticias que uno nunca quisiera recibirlas y como consecuencia comentarlas… noticia que genera mucha tristeza y dolor… hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (QEPD) Crack, compañero de muchísimas batallas, gran ser humano !! Vuela alto querido”.

El club América hizo lo propio a través de una esquela en la misma red social.