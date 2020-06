Fabiano, hijo mayor de 'Chucho' Benítez, visita la tumba de su padre

"Claro que siento nostalgia venirte a visitar y decirte cosas que me gustaría haberte dicho en persona papá no me dijo como tenía que vivir, me ha dejado vivir viendo su ejemplo, gracias por tu vida, te amo papá" escribió Fabiano en su cuenta personal de Instagram, acompañando de una foto de él viendo el sitio donde está enterrado su progenitor.