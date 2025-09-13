Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

Video ¡Y en semana de Clásico! Leyenda del América reconoce que le iba a Chivas

José Israel Martínez, exjugador del América, fue un futbolista importante en el club azulcrema, equipo en el que estuvo dos etapas, pero sorprendió al revelar al equipo al que apoyaba cuando era niño.

“ Lo he platicado, de chico le iba a las Chivas”, dijo en una entrevista con el programa Más Deporte de TUDN.

PUBLICIDAD

“ Está el tema es de que mi abuelo, mi abuela, mi mamá y otros dos tíos le iban a las Chivas. Y la otra parte, mis otros cuatro tíos, le iban al América. Pues mi mamá y mis abuelos, que siempre son los que con los que he estado, pues era Chivas y Chivas”, agregó Martínez que ganó una Copa Oro con la Selccción Mexicana

“Yo fui creciendo y también, la verdad, siempre lo vi a Chivas con ese equipo de mexicanos y la verdad pues también me atrapó por el tema de los puros mexicanos. Bueno y aparte, la verdad, me tocó en una buena etapa de Chivas: yo me acuerdo de Benjamín Galindo, de (Alberto) Coyote, de Claudio Suárez, de ‘Gusano’ ( Gustavo Nápoles), de esos jugadores”, agregó

Conocido como el ‘Jagger’, Martínez, surgido de las Fuerzas Básicas del América, era un mediocampista mixto con mucha capacidad también para jugar como lateral por su resistencia, potencia y buena velocidad.