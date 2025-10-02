    América

    Erick Sánchez busca mejorar con América nivel que tenía en Pachuca

    El jugador de las Águilas advierte que al cuadro azulcrema no le incomoda que no lo vean como favorito a llevarse el título del Apertura 2025.

    Erick Morales Baca.
    De cara a enfrentar a Santos en duelo de la Jornada 12 de la Liga MX, Erick Sánchez consideró que actualmente en América está haciendo su mejor esfuerzo por superar el nivel que llegó a tener con el Pachuca.

    "Es difícil esa pregunta, pero cada día intento ser mejor, estar en mi mejor nivel, ojalá pueda estar mejor que en Pachuca, es algo de lo que siempre voy a tratar de hacer, de estar, ponerme bien físicamente, emocionalmente, en todos los sentidos y eso puede ser bueno para estar mejor que el nivel que tenía en Pachuca".

    Al ser cuestionado sobre si al América se le menosprecia, 'Chiquito' Sánchez dejó claro que el cuadro azulcrema no tiene necesidad de demostrarle nada a nadie y menos con lo que ya ha hecho.

    "Sí, obviamente, pero no pasa nada, nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, que digan que favoritos son otros equipos, nosotros estamos conscientes de lo que somos capaces y no hay que demostrarle a nadie nada si ya se los hemos demostrado muchas veces, si no les queda claro, no es tema de nosotros es de su mentalidad".

    Finalmente, al hablar de su convocatoria a la Selección Mexicana, Erick Sánchez admitió que sus llamados no se habían dado porque no había hecho bien las cosas.

    "Cada que salía una convocatoria porque es difícil no estar, pero también estaba consciente de que no estaba haciendo las cosas bien".

