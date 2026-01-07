Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026
Los Tuzos pudieran convertirse en un ‘aliado’ del Rebaño para colocar a jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito.
Cada vez falta menos para el arranque de la Liga MX Clausura 2026 en el que Chivas y Pachuca se enfrentan entre sí como parte de la Jornada 1, equipos que parecen ser aliados para la transferencia de jugadores en este mercado de fichajes invernal.
Primero fue Alan Mozo quien de manera oficial ya viste los colores de los Tuzos para este semestre mundialista, pero pudiera o ser el único, pues hay otro elemento del Rebaño que se perfila para salir del equipo con destino a la Bella Airosa.
Si bien en recientes horas se conoció de la posibilidad de que Héctor Herrera deje al bicampeón Toluca para regresar a la capital hidalguense, donde probablemente perfile su retiro justo en el club donde debutó en su carrera como futbolista profesional.
Ahora también puede haber otro regreso a Pachuca con los mismos tintes, tal es el caso de Erick Gutiérrez, quien no entra en planes del estratega argentino Gabriel Milito para la Liga MX Clausura 2026.
“Guadalajara parece ha encontrado en Pachuca un aliado para liberar plazas de futbolistas que no estaban en planes para el Clausura 2026”, comentó Erick López, reportero de TUDN, acerca de esta posibilidad.
“ Una opción para el futuro de Erick Gutiérrez podría ser regresar a Pachuca, la que fuera su casa y el equipo que le permitiera debutar en la máxima categoría.
“Habrá que esperar, es una posibilidad, no ha llegado una oferta formal por Guti ni de la MLS ni del futbol mexicano. Es una opción viable porque a él le agrada regresar al equipo donde debutó, pero ellos también analizan otras opciones como en posible regreso de Héctor Herrera”, indicó Erick López respecto a Guti.