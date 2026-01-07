Liga MX Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026 Los Tuzos pudieran convertirse en un ‘aliado’ del Rebaño para colocar a jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito.

Video Héctor Herrera dejaría al Toluca, esto es lo que se sabe

Primero fue Alan Mozo quien de manera oficial ya viste los colores de los Tuzos para este semestre mundialista, pero pudiera o ser el único, pues hay otro elemento del Rebaño que se perfila para salir del equipo con destino a la Bella Airosa.

PUBLICIDAD

Si bien en recientes horas se conoció de la posibilidad de que Héctor Herrera deje al bicampeón Toluca para regresar a la capital hidalguense, donde probablemente perfile su retiro justo en el club donde debutó en su carrera como futbolista profesional.

Ahora también puede haber otro regreso a Pachuca con los mismos tintes, tal es el caso de Erick Gutiérrez, quien no entra en planes del estratega argentino Gabriel Milito para la Liga MX Clausura 2026.

“Guadalajara parece ha encontrado en Pachuca un aliado para liberar plazas de futbolistas que no estaban en planes para el Clausura 2026”, comentó Erick López, reportero de TUDN, acerca de esta posibilidad.

“ Una opción para el futuro de Erick Gutiérrez podría ser regresar a Pachuca, la que fuera su casa y el equipo que le permitiera debutar en la máxima categoría.