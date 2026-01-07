    Liga MX

    Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026

    Los Tuzos pudieran convertirse en un ‘aliado’ del Rebaño para colocar a jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Héctor Herrera dejaría al Toluca, esto es lo que se sabe

    Cada vez falta menos para el arranque de la Liga MX Clausura 2026 en el que Chivas y Pachuca se enfrentan entre sí como parte de la Jornada 1, equipos que parecen ser aliados para la transferencia de jugadores en este mercado de fichajes invernal.

    Primero fue Alan Mozo quien de manera oficial ya viste los colores de los Tuzos para este semestre mundialista, pero pudiera o ser el único, pues hay otro elemento del Rebaño que se perfila para salir del equipo con destino a la Bella Airosa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América
    1 mins

    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América

    Liga MX
    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón
    2 mins

    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón

    Liga MX
    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero
    1 mins

    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero

    Liga MX
    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo
    1 mins

    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo

    Liga MX
    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026
    1 mins

    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026

    Liga MX
    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta
    2 mins

    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta

    Liga MX
    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul
    1 mins

    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul

    Liga MX
    Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026
    1 mins

    Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026

    Liga MX
    Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo
    1 mins

    Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo

    Liga MX
    Cruz Azul anuncia el regreso de este jugador para afrontar la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul anuncia el regreso de este jugador para afrontar la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX

    Si bien en recientes horas se conoció de la posibilidad de que Héctor Herrera deje al bicampeón Toluca para regresar a la capital hidalguense, donde probablemente perfile su retiro justo en el club donde debutó en su carrera como futbolista profesional.

    Ahora también puede haber otro regreso a Pachuca con los mismos tintes, tal es el caso de Erick Gutiérrez, quien no entra en planes del estratega argentino Gabriel Milito para la Liga MX Clausura 2026.

    “Guadalajara parece ha encontrado en Pachuca un aliado para liberar plazas de futbolistas que no estaban en planes para el Clausura 2026”, comentó Erick López, reportero de TUDN, acerca de esta posibilidad.

    Una opción para el futuro de Erick Gutiérrez podría ser regresar a Pachuca, la que fuera su casa y el equipo que le permitiera debutar en la máxima categoría.

    “Habrá que esperar, es una posibilidad, no ha llegado una oferta formal por Guti ni de la MLS ni del futbol mexicano. Es una opción viable porque a él le agrada regresar al equipo donde debutó, pero ellos también analizan otras opciones como en posible regreso de Héctor Herrera”, indicó Erick López respecto a Guti.

    Relacionados:
    Liga MXFutbol Estufa Liga MXGuadalajaraPachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX