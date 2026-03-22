Liga MX ¿Era mano y penal? Esta es la polémica jugada que no se marcó en el Pumas vs. América Tony Leone cometió falta dentro del área, pero ni César Ramos, ni el VAR la vieron, en lo que podría ser el empate para América.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Controversia en CU! César Ramos no marca penal a favor de América

El partido entre Pumas ante América vivió sus mejores momentos al final. Primero con el penal que se marcó a favor de los Universitarios, tras clara falta dentro del área en contra del 'Memote'. El árbitro central, César Arturo Ramos, no se percató por lo que intervino el VAR.

Tras la revisión de la jugada se marcó la falta desde los 11 pasos que cobró perfectamente Robert Morales para el 1-0 de los locales.

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Minutos después, antes del silbatazo final, una mano del defensor Tony Leone también dentro del área no fue sancionada por el árbitro central y tampoco por el VAR, por lo que se desató la polémica, a pesar de los reclamos de los jugadores de las Águilas.

El exárbitro y analista de TUDN, Fernando Guerrero, fue claro al señalar que era mano evidente porque el balón viene de un centro de futbolista del América y nadie hace contacto, hasta que el balón impacta en el brazo del defensor de Pumas.

El partido continuó hasta el silbatazo final y el triunfo 1-0 de los Universitarios.

Jardine se lanza contra el VAR

Al término del partido, el técnico André Jardine en conferencia de prensa aseguró que el clásico fue parejo, pero el VAR marcó diferencia, con respecto a la mano que no le marcaron a su equipo.

“Para mí el penal a Pumas está bien marcado, pero el penal segundo para nosotros era clarísimo”, señaló.