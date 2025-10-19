Después de más de dos años Sergio Ramos y Keylor Navas se volvieron a reencontrar durante el empate entre Monterrey y Pumas de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Y ante esto, el defensor español le envió un mensaje al portero costarricense tras anotarle un gol desde el punto penal que significó el 1-1 final.

Fue por medio de Instagram donde Ramos publicó un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotografías del juego donde en una de ellas se le ve junto a Navas, quien respondió con otro mensaje para su excompañero.

“Siempre un placer verte”, escribió Ramos a lo que respondió el costarricense: “¡Pura vida hermano! Nos vemos pronto”.

Durante la previa del partido entre Monterrey y Pumas, ambos futbolistas se enfundaron en un abrazo e intercambiaron palabras para recordar su época con R eal Madrid donde marcaron una época al ganar tres Champions League.

Y tiempo después fueron compañeros en el PSG, para ahora verse las caras nuevamente en el futbol mexicano algo que nadie se hubiera imaginado.