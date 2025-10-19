    Sergio Ramos

    Sergio Ramos dedica emotivo mensaje a Keylor Navas tras su reencuentro

    El futbolista español y el portero costarricense recordaron su época en el Real Madrid durante el Rayados vs. Pumas.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Sergio Ramos dedica emotivas palabras a Keylor Navas

    Después de más de dos años Sergio Ramos y Keylor Navas se volvieron a reencontrar durante el empate entre Monterrey y Pumas de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

    Y ante esto, el defensor español le envió un mensaje al portero costarricense tras anotarle un gol desde el punto penal que significó el 1-1 final.

    Fue por medio de Instagram donde Ramos publicó un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotografías del juego donde en una de ellas se le ve junto a Navas, quien respondió con otro mensaje para su excompañero.

    “Siempre un placer verte”, escribió Ramos a lo que respondió el costarricense: “¡Pura vida hermano! Nos vemos pronto”.

    Durante la previa del partido entre Monterrey y Pumas, ambos futbolistas se enfundaron en un abrazo e intercambiaron palabras para recordar su época con R eal Madrid donde marcaron una época al ganar tres Champions League.

    Y tiempo después fueron compañeros en el PSG, para ahora verse las caras nuevamente en el futbol mexicano algo que nadie se hubiera imaginado.

    Video ¡Dos leyendas del Real Madrid se reúnen en Monterrey!

