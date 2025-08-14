En conferencia insólita, Efraín Juárez revela secreto del éxito de la MLS

Video Así fue la increíble conferencia de prensa entre TUDN y Efraín Juárez

Efraín Juárez, director técnico de Pumas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ofreció una 'conferencia de prensa' insólita solo con reporteros de TUDN en una divertida dinámica en las instalaciones de La Cantera en donde explicó lo que, a su parecer, sucede en la rivalidad entre la Liga MX y la MLS.

Alex de la Rosa, 'Ruso' Zamogilny, Marc Crosas y Rafa Puente cuestionaron al estratega universitario sobre diversos temas, entre ellos, la rivalidad existente entre ambas ligas y lo que, a su parecer, es lo más destacado en cada circuito.

Juárez percibe que los resultados favorecen a los clubes mexicanos, aunque admite que el desarrollo es mucho más robusto en la MLS, liga que incluso ya es considerada como exportadora para el futbol de Europa.

"Son dos comparativas, en resultados, México está por encima, de las últimas 20, 19 son de México, hay más calidad, más jerarquía. Y en desarrollo de jugadores, EUA, ellos ya no solo desarrollan su mercado, el mercado europeo empieza a ver a la MLS como desarrollador nato, la MLS lleva también el talento de Sudamérica, tienen el talento.