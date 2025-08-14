    Pumas UNAM

    En conferencia insólita, Efraín Juárez revela secreto del éxito de la MLS

    El estratega de Pumas, en una conferencia 'especial', señaló cuál es el aspecto en el que la Liga MX supera al circuito estadounidense.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Así fue la increíble conferencia de prensa entre TUDN y Efraín Juárez

    Efraín Juárez, director técnico de Pumas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ofreció una 'conferencia de prensa' insólita solo con reporteros de TUDN en una divertida dinámica en las instalaciones de La Cantera en donde explicó lo que, a su parecer, sucede en la rivalidad entre la Liga MX y la MLS.

    Alex de la Rosa, 'Ruso' Zamogilny, Marc Crosas y Rafa Puente cuestionaron al estratega universitario sobre diversos temas, entre ellos, la rivalidad existente entre ambas ligas y lo que, a su parecer, es lo más destacado en cada circuito.

    PUBLICIDAD

    Juárez percibe que los resultados favorecen a los clubes mexicanos, aunque admite que el desarrollo es mucho más robusto en la MLS, liga que incluso ya es considerada como exportadora para el futbol de Europa.

    "Son dos comparativas, en resultados, México está por encima, de las últimas 20, 19 son de México, hay más calidad, más jerarquía. Y en desarrollo de jugadores, EUA, ellos ya no solo desarrollan su mercado, el mercado europeo empieza a ver a la MLS como desarrollador nato, la MLS lleva también el talento de Sudamérica, tienen el talento.

    "En resultados, México, en desarrollo es ese, la obligación de los clubes es llevar a un noruego, un chino, pero la base es estadounidense, les aprendieron a todos, fue mi caso, ya no solo desarrollan jugadores, sino técnicos también", concluyó Efraín Juárez.

    Más sobre Pumas UNAM

    4:41
    Así fue la increíble conferencia de prensa entre TUDN y Efraín Juárez

    Así fue la increíble conferencia de prensa entre TUDN y Efraín Juárez

    2:56
    "Confirmado: La verdad detrás del fichaje de JJ Macias a Pumas"

    "Confirmado: La verdad detrás del fichaje de JJ Macias a Pumas"

    1 min
    José Juan Macías está cerca de fichar con Pumas para el Apertura 2025 de la Liga MX

    José Juan Macías está cerca de fichar con Pumas para el Apertura 2025 de la Liga MX

    1 min
    Pumas ilusiona a fanáticos tras publicar este video de Aaron Ramsey

    Pumas ilusiona a fanáticos tras publicar este video de Aaron Ramsey

    1:18
    El video que deja atónitos a los Pumas: ¿qué pasará con Aaron Ramsey?

    El video que deja atónitos a los Pumas: ¿qué pasará con Aaron Ramsey?

    Relacionados:
    Pumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Camino a Arcadia
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Radical
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD